La Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó alrededor de 1,000 agentes municipales para reforzar la seguridad, el orden y la atención de los miles de asistentes al primer concierto de BTS, programado para este miércoles 7 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
El operativo se mantendrá durante las tres fechas programadas, los días 7, 9 y 10 de octubre.
Como parte del plan, más de 300 agentes, entre inspectores municipales, serenos y personal de intervención rápida, fueron distribuidos en los alrededores del estadio San Marcos. El despliegue incluye además tres drones y el monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia para prevenir incidentes y atender oportunamente cualquier emergencia.
La estrategia también contempla la presencia de 50 agentes de Gestión del Riesgo de Desastres dentro y fuera del recinto, quienes coordinan con las autoridades municipales para responder ante posibles emergencias. Asimismo, 30 orientadores brindan información al público en las zonas de acceso y filas para facilitar el ingreso ordenado de los asistentes.
En materia de tránsito, más de 40 Inspectores Municipales de Transporte fueron ubicados en las avenidas Venezuela, Universitaria, Argentina, Colonial y Mariano Cornejo, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y peatonal y reducir la congestión en las zonas cercanas al estadio.
El operativo se complementa con más de 170 trabajadores de limpieza e inspectores ambientales, además de maquinaria y contenedores para el manejo de residuos.
La Municipalidad de Lima informó que todo el despliegue continuará durante los conciertos del 9 y 10 de octubre, con acciones de seguridad, prevención, movilidad, limpieza y orientación para garantizar el orden en los alrededores del recinto.
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