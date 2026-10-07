Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de la vivienda donde había residido durante siete décadas desencadenó una ola de protestas en España, murió este miércoles, informó el Sindicato de Inquilinas.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, señaló la organización, que destacó su “ejemplo de lucha” y sostuvo que las reacciones generadas después de su desalojo marcaron “un antes y un después” en el país.

Abascal había sido trasladada a un hospital después de ser desalojada el pasado 23 de septiembre de su vivienda en el barrio madrileño del Retiro.

El desalojo que provocó protestas en España

La jubilada llevaba aproximadamente 70 años viviendo en el inmueble. Tras varios años de disputa judicial, perdió la batalla frente a la empresa inmobiliaria que había adquirido el departamento.

Según la información difundida sobre el caso, el alquiler había aumentado un 275% hasta alcanzar los 2.650 euros mensuales. Abascal, quien utilizaba silla de ruedas debido a problemas de movilidad, terminó abandonando la vivienda.

Las imágenes de la mujer saliendo en camilla mientras manifestantes protestaban contra el desalojo generaron una fuerte reacción social.

Las movilizaciones se extendieron posteriormente a diferentes ciudades españolas y colocaron nuevamente el acceso a la vivienda y los precios de los alquileres en el centro del debate público.

Acuerdo permitía que Maricarmen regresara a su vivienda

Tras la repercusión del caso, se alcanzó un acuerdo que habría permitido a Abascal regresar al departamento después de recibir el alta hospitalaria.

Sin embargo, su estado de salud impidió que pudiera volver.

“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, señaló el Sindicato de Inquilinas tras conocerse su fallecimiento.

La organización, que acompañó a Abascal durante su disputa judicial, sostuvo que continuará reivindicando su legado en la defensa del derecho a la vivienda.

Manifestantes guardaron un minuto de silencio

Las protestas continuaban este miércoles en Madrid. Cientos de personas permanecían acampadas desde hacía diez días en la Puerta del Sol, donde los manifestantes guardaron un minuto de silencio tras conocerse la muerte de Abascal.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias a través de su cuenta en X.

“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia”, escribió.

Crisis de vivienda entra en la campaña electoral española

La muerte de Abascal ocurre en medio de un escenario de tensión política y social por el acceso a la vivienda.

Dos decretos impulsados por el Gobierno para afrontar la crisis fueron rechazados por el Congreso de los Diputados. Posteriormente, Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, según la información proporcionada.

A este escenario se suma la convocatoria de los principales sindicatos españoles a una huelga general para el 11 de noviembre, que incluye entre sus demandas mejores salarios y una vivienda digna.