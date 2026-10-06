Las autoridades rusas aseguraron este martes 6 de octubre que no se han detectado casos de peste en la región siberiana de Irkutsk, después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en el estudio de esta enfermedad.

El caso de Daria Shipilova, trabajadora del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, generó preocupación después de que medios independientes rusos informaran que su muerte podría estar relacionada con una posible exposición a la bacteria causante de la peste neumónica. Las autoridades no han confirmado esa versión.

Daria Chipilova falleció a los 28 años. (Foto: Lyudi Baykala)

Rusia asegura que la situación sanitaria permanece estable

Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la protección al consumidor y la vigilancia sanitaria, rechazó además un documento difundido por internet que anunciaba un supuesto endurecimiento de las restricciones sanitarias y epidemiológicas en Irkutsk.

“El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos”, señaló el organismo, que aseguró que no se había adoptado una decisión de ese tipo.

Las autoridades regionales sostienen que la situación sanitaria y epidemiológica se mantiene estable y aseguran que no se han encontrado casos de peste entre las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fallecida.

¿Qué ocurrió con la trabajadora del laboratorio?

Medios rusos independientes han señalado, citando fuentes anónimas, que Shipilova pudo haber estado expuesta a un agente patógeno tras la rotura de un tubo de ensayo dentro del laboratorio.

Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades rusas. Rospotrebnadzor ha indicado que no tiene registrado un accidente con microorganismos patógenos en el instituto.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que una comisión de especialistas determinó de manera preliminar que la mujer murió por una “neumonía de etiología indeterminada”.

Las autoridades rusas también sostienen que los análisis realizados no detectaron microorganismos relacionados con la actividad profesional de la trabajadora.

Personas permanecen bajo vigilancia médica

Reportes de medios independientes indican que cerca de 200 personas que pudieron haber tenido contacto con Shipilova fueron sometidas a vigilancia médica o aislamiento como medida preventiva.

Más de 60 trabajadores del instituto también habrían permanecido aislados dentro de las instalaciones mientras se realizaban pruebas.

Rospotrebnadzor informó este martes que no se había detectado peste ni otras infecciones peligrosas entre las personas que estuvieron en contacto con la fallecida.

OMS evalúa el riesgo tras la muerte en Irkutsk

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que mantiene comunicación con las autoridades rusas y continúa verificando la información relacionada con el caso.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, señaló en una rueda de prensa en Ginebra que la evaluación inicial considera el riesgo de propagación “moderado a bajo” para Irkutsk.

Para el conjunto de la Federación de Rusia, el organismo considera que el riesgo es bajo, mientras que para la región europea de la OMS es muy bajo.

Las autoridades rusas comunicaron a la organización internacional que no se han registrado casos de peste entre los contactos de la trabajadora fallecida.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede presentarse en distintas formas, entre ellas la bubónica y la neumónica.

La peste neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias durante un contacto cercano. Sin tratamiento oportuno con antibióticos puede evolucionar rápidamente y resultar mortal.

A diferencia de esta variante, la peste bubónica afecta principalmente a los ganglios linfáticos y suele transmitirse a los seres humanos a través de la picadura de pulgas infectadas.

Estados Unidos pide información a Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que Washington sigue de cerca la situación y pidió a Rusia compartir información de manera transparente sobre lo ocurrido.

Las declaraciones se producen mientras organismos sanitarios internacionales continúan analizando los datos proporcionados por Moscú.

Por ahora, no existe evidencia pública confirmada de transmisión de peste entre la población de Irkutsk y la OMS considera bajo el riesgo para la población general.