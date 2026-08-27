Prime Video reveló el tráiler de “Catedrales”, su nueva serie Original chilena basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro. La producción estrenará sus seis episodios el próximo 16 de septiembre.

La ficción se presenta como un thriller dramático y cuenta con un elenco encabezado por Alfredo Castro, Ignacia Baeza, Amparo Noguera, Vivianne Dietz, Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi y Paulina García, entre otros intérpretes.





“Catedrales” adapta la novela de Claudia Piñeiro

La serie lleva a la pantalla la historia creada por Claudia Piñeiro, una de las escritoras argentinas contemporáneas de mayor reconocimiento en la narrativa policial y de suspenso.

Con su llegada al streaming, “Catedrales” se suma a las producciones latinoamericanas desarrolladas a partir de obras literarias y apuesta por trasladar el universo de la novela al formato de una serie de seis capítulos.

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¿Cuándo se estrena “Catedrales” en Prime Video?

El estreno está programado para el 16 de septiembre, fecha en la que estarán disponibles los seis episodios de la producción, según la información difundida sobre el lanzamiento.

La presentación del tráiler permite conocer el primer adelanto de esta adaptación y a los actores que darán vida a los personajes de la historia.

Elenco de “Catedrales”

Uno de los principales atractivos de la producción es su reparto chileno. Alfredo Castro encabeza el elenco junto con Ignacia Baeza, Amparo Noguera, Vivianne Dietz, Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi y Paulina García.

La serie buscará trasladar a la pantalla el tono de thriller dramático de la obra de Piñeiro, con una historia desarrollada a lo largo de seis episodios.