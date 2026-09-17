La investigación contra el expresidente José Jerí Oré incorpora una nueva diligencia luego que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos acudiera al Poder Judicial para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de cuatro personas.

La solicitud involucra a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin, así como a Alicia Camargo, exfuncionaria del Despacho Presidencial, y al policía John Mendoza.

El documento fiscal, presentado el 31 de agosto, plantea acceder a información registrada entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La diligencia está vinculada con las investigaciones preliminares por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Los cuatro involucrados tendrán tres días hábiles para presentar sus argumentos, luego de ser notificados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La evaluación del pedido se realizará en una audiencia virtual reservada programada para el lunes 5 de octubre de 2026, a las 9:30 a. m., antes de que se emita una decisión.