Viajar en motocicleta fuera de Lima requiere más preparación que un desplazamiento cotidiano dentro de la ciudad. Estado de la carretera, clima, autonomía de combustible y condiciones mecánicas pueden cambiar considerablemente durante el trayecto.

El mercado peruano de motocicletas, además, mantiene un fuerte crecimiento. Entre enero y junio de 2026 se inmatricularon 204.492 unidades, un incremento de 46,1% respecto del mismo periodo de 2025, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En ese contexto y antes de la realización de One Ride 2026, Royal Enfield Perú comparte tres recomendaciones para motociclistas que planean realizar recorridos de fin de semana fuera de la capital.

1. Revisar la ruta antes de salir

Antes de iniciar el recorrido conviene conocer la distancia total, condiciones de la vía y lugares en los que será posible detenerse, cargar combustible o pedir asistencia.

También es recomendable revisar el pronóstico del tiempo, especialmente cuando la ruta implica atravesar zonas con cambios de altitud o temperatura.

Un trayecto que comienza con clima templado en Lima puede presentar condiciones muy distintas al ascender hacia la sierra o recorrer carreteras expuestas a neblina, lluvias o viento.

La planificación debe incluir también tiempos de descanso. La fatiga reduce la capacidad de concentración y reacción, por lo que no resulta recomendable plantear recorridos demasiado largos sin pausas.

Lee:

2. Neumáticos, frenos y luces deben revisarse antes del viaje

Una inspección básica de la motocicleta puede detectar problemas antes de entrar a carretera.

Entre los componentes que conviene comprobar están:

presión y estado de los neumáticos;

frenos;

luces delanteras y posteriores;

direccionales;

niveles de aceite;

combustible;

cadena y transmisión, cuando corresponda.

La presión de los neumáticos debe ajustarse a las especificaciones indicadas por el fabricante.

Si se viaja con pasajero o equipaje adicional, la presión recomendada puede cambiar según el modelo de motocicleta. Por ello, la referencia debe ser el manual del fabricante y no una cifra genérica.

También resulta conveniente realizar una revisión mecánica previa cuando el vehículo lleva tiempo sin mantenimiento o recorrerá una distancia considerable.

3. Utilizar casco certificado y equipo de protección

El casco es el principal elemento de protección para un motociclista y su acompañante.

En Perú, la normativa exige que conductor y pasajero utilicen un casco que cumpla con estándares técnicos reconocidos. El MTC admite, entre otros, cascos integrales, modulares, tipo jet y off-road siempre que cuenten con certificación válida.

La guía de “Casco Seguro” publicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en julio de 2026 señala, con base en información de la OMS, que un casco certificado puede reducir hasta 64% las lesiones fatales, entre 47% y 74% las lesiones cerebrales y entre 58% y 60% las lesiones en la cabeza.

El casco debe ser de la talla apropiada, permanecer correctamente abrochado y sustituirse cuando ha sufrido un impacto fuerte, aunque externamente parezca intacto.

Para un recorrido por carretera también resultan recomendables guantes, calzado cerrado o específico para motocicleta, pantalón resistente y una casaca con protección adecuada.

Qué tener en cuenta si viajas con acompañante o equipaje

La presencia de un pasajero y maletas cambia el peso y comportamiento de una motocicleta.

Antes de salir deben comprobarse las recomendaciones del fabricante sobre carga máxima, presión de neumáticos y, cuando el modelo lo permita, configuración de suspensión.

El equipaje debe quedar correctamente asegurado y no interferir con la dirección, ruedas, luces o escape.

También conviene evitar colocar objetos pesados en posiciones elevadas o de manera desequilibrada, pues pueden alterar la estabilidad del vehículo.

One Ride 2026 se realizará el 20 de septiembre

Las recomendaciones se difunden antes de One Ride 2026, encuentro internacional organizado por Royal Enfield para el domingo 20 de septiembre.

La página global de la marca señala que motociclistas de más de 60 países participarán en la jornada.

Royal Enfield Perú presenta el evento como la edición número 16 de One Ride y lo incorpora a las actividades por los 125 años de historia de la marca.

En Perú, la programación oficial consultada incluye una salida desde Royal Enfield Perú con destino a Pachacámac, además de rutas en Arequipa y Tarapoto. La organización recomienda revisión mecánica y equipo completo de protección.

La ruta con destino a Pachacámac tiene salida anunciada a las 7:30 a.m., mientras que las actividades de Arequipa y Tarapoto tienen horarios y recorridos propios.