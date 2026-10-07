Dos sismos de magnitud 3.8 y 3.3 fueron registrados durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en las regiones Ica y Junín, respectivamente, según los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) proporcionados para esta nota.
El primer movimiento ocurrió a la 1:16:38 a. m. y alcanzó una magnitud de 3.8. Su epicentro fue localizado a 28 kilómetros al sur de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.
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Sismo de magnitud 3.8 ocurrió al sur de Ica
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0721, el movimiento de Ica tuvo una profundidad de 53 kilómetros y alcanzó una intensidad de II en Ica.
Las coordenadas consignadas por el Centro Sismológico Nacional fueron latitud -14.31 y longitud -75.80.
Horas después, un segundo movimiento telúrico fue registrado en la región Junín.
Segundo sismo fue registrado cerca de Chupaca
A las 3:42:38 a. m., el IGP registró un sismo de magnitud 3.3, cuyo epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín.
Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0722, este movimiento tuvo una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad de II en Chupaca.
Las coordenadas del epicentro fueron latitud -12.23 y longitud -75.30.
Los reportes proporcionados del IGP detallan las características de ambos movimientos sísmicos, pero no incluyen información sobre daños personales o materiales.