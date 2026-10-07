Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Sullana, sostuvieron una reunión de trabajo con los representantes de la sociedad civil integrantes del Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP), con el objetivo principal de articular esfuerzos y coordinar acciones preventivas inmediatas frente a las posibles lluvias del fenómeno El Niño.

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Durante la sesión que contó con la participación del alcalde Marlem Mogollón Meca, recogieron las principales necesidades de los distintos sectores en materia de limpieza de canales y vías, nivelación de terrenos y atención de puntos críticos.

Como acuerdo principal, elaborarán un cronograma de visitas de inspección en campo junto a funcionarios municipales para verificar las condiciones de cada zona y definir las intervenciones correspondientes según las competencias institucionales.