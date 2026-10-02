Las altas temperaturas y el colapso de los desagües han desencadenado los casos de dengue y leptospirosis en la región Piura. Esto se debe a que la escasez de agua obliga a la población a almacenarla en recipientes destapados que se convierten en criaderos de mosquitos. Mientras que el discurrir de aguas residuales, contaminadas con orina de roedores infectados, facilita el contagio de la bacteria de la leptospira. A esto se sumarían las lluvias anunciadas por el fenómeno El Niño.

Según la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), los casos de dengue se han incrementado en Piura, debido a que las familias se ven obligadas a almacenar agua en sus hogares, ya que el servicio solo llega por unas cuantas horas al día.

“Esto hace necesario almacenar agua y, si los recipientes no están protegidos, puede favorecer la aparición de criaderos”, señaló REDES en referencia a que esto facilita la reproducción del zancudo transmisor del dengue.

Advierten que, si bien el dengue y la leptospirosis suelen manifestarse como emergencias, la región arrastra otras enfermedades. “Piura también enfrenta problemas de salud, como la anemia”, informó.

“El Gobierno Regional tiene la responsabilidad de fortalecer los establecimientos, asegurar personal, medicamentos, equipos y sacar adelante las inversiones”, indicó.

REDES encontró que un 98% de centros de salud del primer nivel de atención, tiene capacidad instalada inadecuada. Se trata de 440 de los 449 establecimientos que no cuentan con una infraestructura adecuada para atender a sus pacientes.

En tanto, el economista de REDES, Germán Vega, pidió proteger a la ciudadanía. “Lo más importante es proteger a la población, por lo que se deben identificar las localidades más afectadas, fortalecer la prevención y reforzar el primer nivel de atención. Desde una mirada económica, actuar a tiempo permite evitar que los casos se agraven”, dijo.

PREOCUPANTE. Por su parte, el especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, expresó su preocupación al señalar que se han reportado 11,233 casos de dengue y 7 fallecidos por esta enfermedad. En cuanto a la leptospirosis, registran 2,560 casos y 3 muertes.

“El incremento de la temperatura y las lluvias van a aumentar los casos de dengue. Además en leptospirosis, estamos en segundo lugar a nivel nacional, después de Loreto. Entonces, si llueve, va a haber mayor colapso de esas aguas, eso va a ser de que las aguas que tienen la orina de la lectospira, pueda propagarse más y la gente esté expuesta a esas aguas contaminadas y pueda causar una leptospirosis”, señaló Barrena.

La situación podría repetirse como en 2017 y 2023. “A mayor cantidad de lluvias, habrá más criaderos, aumentarán los contagios y el dengue se propagará con más facilidad. Las lluvias traerían un incremento de casos y podríamos repetir lo del 2017 y 2023. En el primer año tuvimos casi 35 000 casos con 33 muertes, mientras que en el segundo registramos cerca de 80 000 contagios y 148 defunciones. Si se repiten las condiciones, podríamos tener situaciones similares”, puntualizó.