El Poder Judicial de Utcubamba ordenó siete días de detención preliminar contra Junior Jhonatan Rodríguez Arista, investigado por la muerte de su pareja, Sharol Abigail Cortez Cruz, de 24 años. El hecho ocurrió el domingo 5 de octubre en Bagua Grande y es investigado como un presunto feminicidio.

La medida fue adoptada tras considerar la existencia de elementos de convicción vinculados con el fallecimiento de la joven. Durante este periodo, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres realizará las diligencias necesarias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, Rodríguez Arista encontró a Cortez Cruz sin vida sobre la cama del departamento que ambos compartían. Tras intentar reanimarla, comunicó lo ocurrido a la Policía, cuyos agentes lo intervinieron en el inmueble.

La investigación también recoge referencias sobre presuntos comportamientos agresivos y confrontaciones del médico con efectivos policiales. De acuerdo con esas versiones, habría amenazado a los agentes con conseguir que fueran dados de baja.