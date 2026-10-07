Especialistas del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana y la ONG Ver International, desarrollaron con éxito una intensa jornada quirúrgica gratuita, logrando operar 40 casos complejos de estrabismo en niños y adolescentes de la región.

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Destacaron que esta alianza no solo devuelve la calidad de vida a los menores, sino que permite que los médicos locales del hospital continúen capacitándose y actualizándose activamente en el manejo quirúrgico de esta patología.

Por su parte, los representantes de la ONG Ver International resaltaron la excelente coordinación y facilidades brindadas por la institución, y reafirmaron su compromiso social anunciando que retornarán el próximo año para desarrollar una nueva campaña oftalmológica.

Con estas acciones, el Hospital de Especialidades Sullana reafirma su misión de articular alianzas estratégicas internacionales para descentralizar y elevar la calidad de los servicios de salud especializados en toda la región.