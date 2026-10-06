El 65.5 % de los proyectos de inversión a cargo del Gobierno Regional y las municipalidades de Piura se encuentra paralizado o abandonado, una cifra crítica que supera el promedio nacional (62.1 %). Así lo reveló la primera edición del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS), elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El estudio advierte que esta falta de ejecución limita gravemente la capacidad del Estado para atender las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

A este escenario se suma un alarmante incremento en las contrataciones directas —sin concurso público entre proveedores—, las cuales pasaron de representar el 1.7 % en 2019 a un 6.9 % en 2026, sobrepasando la media del país (4.6 %). Debido a estos factores, Piura fue calificada con un nivel de riesgo “medio-alto” en el pilar de Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, reflejando serias opacidades en el manejo de los recursos públicos.

Aunque la región se sitúa en un nivel de riesgo “medio-bajo” a nivel general, su puntuación se deterioró al pasar de 6.7 a 6.2 sobre 10 en los últimos años. Asimismo, el informe evidencia un declive en la confianza institucional y un aumento en la percepción de corrupción: las sentencias condenatorias por este delito se duplicaron desde 2019, mientras que la aprobación del Gobierno Regional se mantiene en un escaso 23.9 %.