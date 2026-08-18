El prefecto Hermer Alzamora señaló que Piura enfrenta una preocupante realidad marcada por el retraso de trabajos estratégicos y las precipitaciones asociadas a El Niño Costero y Global, situación que eleva las alarmas ante posibles colapsos urbanos.

LOS RIESGOS. Hermer Alzamora precisó que uno de los principales factores de riesgo radica en la inoperatividad de proyectos clave en el departamento y que a la fecha no cierra la brecha de infraestructura. Además, afectará la economía en la región.

“Hay más de 2,000 millones que ha detectado Contraloría General de la República en obras paralizadas. Entonces, hay muchos aspectos que afectan a la economía de nuestro país “, precisó el prefecto, quien agregó que “esta lluvia que ha sorprendido en Lima, que no sorprenda en Piura, a pesar de que se anuncien precipitaciones entre enero y marzo”.

Hermer Alzamora dijo que a la paralización de proyectos de infraestructura se suma la amenaza del desborde del río Piura debido a la pérdida de su capacidad de transporte hídrico.

“Tenemos dos grandes problemas: uno es el control de inundación del río Piura, que estamos temiendo un desborde, dado que la caja hidráulica se encuentra totalmente colmatada. Según los cálculos, algo menos de 2000 m³/s podrían estar pasando de caudal, cuando en el año 2017 el río se desbordó con más o menos 3,464 m³/s”.

Finalmente, señaló que el peligro en las zonas urbanas se agrava ante anuncios como el inicio de los trabajos del proyecto de agua y alcantarillado en 105 asentamientos, programado para el mes de noviembre.

“Si se inician los trabajos en el mes de noviembre, en pleno Fenómeno El Niño, con lluvias, la verdad es que sería un mal precedente. Van a hacerse excavaciones y se llenarían de agua, serían trampas mortales prácticamente”, precisó.