Estudiantes de 13 instituciones educativas de las provincias de Chincha, Ica, Nasca y Pisco vienen participando en actividades de capacitación relacionadas con el cuidado del agua, como parte de las acciones desarrolladas dentro del Compromiso de Gestión AI-05.

Fortalecen conocimientos

Las jornadas están orientadas a fortalecer los conocimientos de los llamados Brigadistas del Agua, quienes reciben acompañamiento y monitoreo para desarrollar capacidades relacionadas con el uso de agua segura, la cloración y la vigilancia de la calidad del recurso hídrico dentro de sus instituciones educativas. El trabajo está a cargo del GORE Ica, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ica.

Durante las visitas, los estudiantes reciben información y orientación para involucrarse en el monitoreo de las condiciones del agua y promover prácticas adecuadas desde las aulas. La iniciativa busca que los escolares tengan una participación activa en el cuidado del recurso y puedan trasladar estos conocimientos a sus comunidades educativas.

En Chincha, las instituciones visitadas fueron San Antonio, Abraham Valdelomar Pinto y la I.E. N.° 22754. En la provincia de Ica, las actividades llegaron a la I.E. N.° 22361 Manuel Pablo Olaechea, I.E. N.° 22577 Héctor Francisco Cortez Cabrera, I.E. N.° 22346 San Martín de Porras, I.E. N.° 22375, I.E. N.° 22485 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes y la I.E. N.° 22366 Santa Gertrudis.

En Nasca, el monitoreo se realizó en la I.E. N.° 22702. Mientras que en Pisco fueron visitadas la I.E. N.° 22451 Beatita de Humay, la I.E. N.° 22716 Carlos Noriega Jiménez y la I.E. N.° 22445 Gerardo R. Mendoza Escate.

Las actividades buscan que los estudiantes conozcan aspectos básicos vinculados con la calidad del agua y puedan participar en su monitoreo, además de reforzar prácticas saludables relacionadas con el consumo y manejo de este recurso.

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