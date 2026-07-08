Personal técnico de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) realizó labores de supervisión del servicio de análisis de caracterización del agua en cinco centros poblados de la región Ica, con el objetivo de evaluar la calidad del recurso destinado al consumo de la población.

Tratamiento del agua

Las inspecciones se desarrollaron en los centros poblados de Liscay y San José de Huacarpana, en el distrito de San Pedro de Huacarpana (Chincha); San Isidro, en Yauca del Rosario (Ica); Chantay, en el distrito de Río Grande (Palpa); y Sinccachi, en El Ingenio (Nasca).

La actividad forma parte de las acciones contempladas en el programa de Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento del Agua, mediante el cual se realizan análisis para conocer las características físicas, químicas y microbiológicas del agua que abastece a las comunidades.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección Regional de Vivienda, los resultados de estos estudios permitirán contar con información técnica sobre la calidad del recurso hídrico y contribuirán a la adopción de medidas orientadas a optimizar los procesos de potabilización y tratamiento del agua en las localidades intervenidas.

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