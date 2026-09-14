TEDxLima 2026 se realizará el próximo sábado 3 de octubre en la Universidad de Lima, con una programación que reunirá a 16 speakers de distintas disciplinas y trayectorias.

La edición se desarrollará bajo el concepto “Agua: Muévete × Fluye × Transfórmate”, una propuesta que utiliza la capacidad del agua para adaptarse, avanzar y cambiar como metáfora frente a escenarios de transformación personal y social. TEDxLima ha presentado oficialmente este concepto como eje de su edición 2026.

La organización informó que la jornada se desarrollará entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. y proyecta recibir alrededor de 1.000 asistentes. Las entradas han sido anunciadas mediante la plataforma Joinnus.

¿Quiénes serán los speakers de TEDxLima 2026?

La programación anunciada incluye a Jorge Larrabure (George Iglesias), Isabel Bucaram, Oscar Beltran, Jinmy Espinoza, Gianmarco Guevara, Cristian Arens, Jorge “Awelo” Miranda, Zamanta Vera, Fernando Armas, Fanny Casado, Paola Moreno Román, Gabriela Castillo, Luciana Tenorio, Karla Wong, Irina Karbonova y Jhedmar Callupe.

TEDxLima viene presentando progresivamente a sus participantes a través de sus canales oficiales. Entre los confirmados públicamente se encuentran la arquitecta e ingeniera aeroespacial Luciana Tenorio, la comunicadora y empresaria Isabel Bucaram, el emprendedor e inversionista Cristian Arens, el actor y humorista Fernando Armas, la psicóloga y mentora Irina Karbonova y el productor musical Jorge “Awelo” Miranda.

La programación busca reunir perfiles provenientes de campos como innovación, emprendimiento, comunicación, música, psicología, liderazgo y creatividad.

¿Cómo se eligen y preparan los speakers?

TEDxLima explica que los potenciales oradores pueden llegar al proceso mediante nominaciones, recomendaciones del equipo organizador, curadores y coaches, así como mediante postulaciones públicas.

Las propuestas son filtradas y revisadas por el equipo de curaduría. Posteriormente, los participantes seleccionados atraviesan un proceso de preparación y entrenamiento antes de subir al escenario.

La organización también señala que las charlas deben tener una idea concreta como núcleo y no pueden utilizarse para vender productos, recaudar fondos o promocionar servicios.

Históricamente, el formato TED establece presentaciones breves de hasta 18 minutos, aunque TEDxLima señala que adapta la duración según las necesidades de cada intervención y la programación general.

“Agua: Muévete × Fluye × Transfórmate”, el concepto de 2026

El concepto de esta edición toma como punto de partida el comportamiento del agua: moverse, encontrar nuevos caminos y transformarse según las condiciones del entorno.

TEDxLima plantea esta idea como una invitación a reflexionar sobre adaptación, cambio y transformación en un escenario social y profesional marcado por nuevas tecnologías, cambios culturales y nuevas formas de liderazgo.

En sus comunicaciones oficiales, la organización presenta el evento como una jornada orientada a reunir ideas que cuestionen perspectivas conocidas y generen nuevas conversaciones entre asistentes y speakers.

TEDxLima cumple diez años de actividad

TEDxLima señala que lleva 10 años desarrollando eventos y actividades alrededor de las ideas, la cultura y el conocimiento.

El proyecto funciona con un equipo organizador compuesto principalmente por voluntarios y se desarrolla bajo licencia TED. Su sitio oficial identifica a la Universidad de Lima entre los sponsors de la edición 2026.

TEDx forma parte de un programa internacional que permite desarrollar eventos locales organizados de manera independiente, siguiendo lineamientos generales establecidos por TED. En el caso de TEDxLima, el propio sitio precisa que la “x” identifica precisamente ese carácter independiente.

¿Cuándo y dónde será TEDxLima 2026?

TEDxLima 2026 está programado para el sábado 3 de octubre en la Universidad de Lima.

La organización ha informado que las entradas están disponibles mediante Joinnus y viene desarrollando una campaña de venta y presentación de speakers en sus canales oficiales. Publicaciones recientes de TEDxLima confirman tanto la fecha como la sede y el canal de venta.