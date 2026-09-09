El cine coreano suma un nuevo estreno de terror y supervivencia con Zona Cero, título local de Colony, película dirigida por el realizador surcoreano Yeon Sang-ho, conocido internacionalmente por Estación Zombie (Train to Busan).

La cinta llegará a los cines del Perú este jueves 10 de septiembre, según la programación oficial de BF Distribution.

¿De qué trata Zona Cero?

La historia comienza durante una conferencia de biotecnología, donde un virus de rápida mutación se propaga de manera inesperada.

El recinto queda sellado mientras el contagio avanza entre los asistentes y los infectados comienzan a evolucionar de formas impredecibles.

Atrapado en el lugar, un grupo de sobrevivientes deberá encontrar una salida en medio de un escenario donde las condiciones cambian constantemente y cada decisión puede resultar determinante.

La sinopsis oficial presenta así una historia de encierro, contagio y supervivencia en la que el tiempo se convierte en uno de los principales enemigos.

Jun Ji-hyun y Ji Chang-wook lideran el reparto

El elenco principal está integrado por Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Koo Kyo-hwan, Shin Hyun-been y Kim Shin-rok, de acuerdo con la ficha difundida por BF Distribution.

A ellos se suma Go Soo, quien también figura entre los protagonistas en la ficha internacional de la película.

El reparto interpreta a los personajes que quedan atrapados en medio de la emergencia biológica y deben enfrentarse tanto al avance del virus como al deterioro de las condiciones dentro del recinto.

Yeon Sang-ho vuelve al género de zombies

Yeon Sang-ho regresa a un terreno estrechamente relacionado con su carrera cinematográfica.

El director alcanzó reconocimiento internacional con Train to Busan, una de las películas surcoreanas más conocidas del género de zombies, y posteriormente continuó desarrollando producciones vinculadas al terror, la ciencia ficción y escenarios de crisis.

En Zona Cero, el cineasta vuelve a utilizar un brote como punto de partida para construir una historia marcada por el encierro, la tensión y la supervivencia.

Un virus que cambia las reglas del encierro

Uno de los elementos centrales de la película es la capacidad de mutación del agente infeccioso.

A medida que el brote se expande, los sobrevivientes descubren que los infectados no mantienen un comportamiento estable, lo que obliga al grupo a adaptarse constantemente.

Ese componente permite que el conflicto vaya más allá de un ataque convencional de zombies y convierta el recinto en un espacio donde las reglas de supervivencia pueden cambiar de un momento a otro.





¿Cuándo se estrena Zona Cero en Perú?

BF Distribution confirmó que Zona Cero se estrenará en los cines peruanos el 10 de septiembre de 2026.

La cinta tiene una duración de 2 horas y 2 minutos y corresponde a una producción de Corea del Sur clasificada dentro de los géneros de acción, terror y zombies.