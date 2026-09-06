HBO Max presentó un nuevo teaser e imágenes oficiales de “Harry Potter y la piedra filosofal”, primera temporada de la nueva adaptación televisiva basada en los libros de J.K. Rowling.

La producción tendrá ocho episodios y se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en HBO y HBO Max, donde el servicio esté disponible.

El nuevo teaser muestra más de Hogwarts

El segundo adelanto profundiza en la llegada de Harry al mundo mágico y muestra momentos vinculados con su ingreso a Hogwarts, el encuentro con sus futuros amigos y sus primeras experiencias dentro de la escuela de magia.

La historia parte de la vida de Harry Potter, un niño que crece creyendo que no tiene nada especial hasta que, al cumplir 11 años, recibe una carta de admisión para Hogwarts. A partir de allí descubre un mundo de magia, amistad y peligros ligados a su pasado.

Esta primera temporada adapta “Harry Potter y la piedra filosofal”, el primer libro de la saga. HBO ha planteado el proyecto como una adaptación de largo recorrido que desarrollará los libros a lo largo de varias temporadas.

¿Quiénes interpretan a Harry, Hermione y Ron?

El reparto juvenil está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El elenco adulto incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

También forman parte de la producción otros intérpretes como Luke Thallon, Paul Whitehouse y Katherine Parkinson, entre otros.

Francesca Gardiner y Mark Mylod lideran la serie

La serie cuenta con Francesca Gardiner como guionista, showrunner y productora ejecutiva.

Mark Mylod dirige varios episodios y también ejerce como productor ejecutivo. Ambos han trabajado previamente en producciones de HBO como “Succession”.

La producción se realiza en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Entre los productores ejecutivos figuran también J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

“Harry Potter y la piedra filosofal” se estrenará el 25 de diciembre de 2026.

La fecha sitúa el debut de la nueva versión televisiva de Hogwarts en plena temporada navideña y marca el inicio de un proyecto que HBO concibe para desarrollar la historia de los siete libros a lo largo de varios años.