La producción peruana ‘Separada pero nunca sola’ logró el primer lugar entre los estrenos del jueves 3 de septiembre, con más de 7 mil espectadores y salas que ampliaron sus funciones debido a la demanda. La cinta también ingresó al top 3 del ranking general de la semana.
Emilia Drago, protagonista de la película, celebró la respuesta del público y destacó la conexión que viene generando la historia.
“Estoy muy feliz y agradecida con el público. Hacer esta película fue una experiencia maravillosa y saber que tantas personas están yendo al cine, riéndose y conectándose con la historia es realmente emocionante”, señaló.
La cinta dirigida por Ani Alva Helfer cuenta la historia de Andrea, una mujer separada que viaja a un hotel de Tarapoto para afrontar esta nueva etapa de su vida, pero termina involucrada en distintas situaciones de comedia.
El reparto incluye a Joaquín de Orbegoso, Nicolás Galindo, Ximena Palomino y Armando Machuca, además de actores de la región San Martín.
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