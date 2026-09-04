Uno de los desconocidos que perpetró el secuestro del empresario trujillano Jenss Lara, plagio que dejó un saldo de cuatro víctimas mortales, “tenía acento venezolano”, afirmó un supuesto testigos del crimen a la Policía.

El delincuente “estaba con pasamontaña hasta la nariz, con casco táctico, chaleco antibalas táctico, con un sticker que decía ‘Policía’, botines y no se le veía el rostro”, aunque podía apreciarse que tenía “tez trigueña”, reza la declaración difundida por el programa Beto a Saber.

Abordaje

Según su manifestación, el testigo estaba en un vehículo con su primo cuando fueron abordados por uno de los sospechosos.

Ambos habían acudido a la discoteca Nosso para dejar “a tres amigas”. Tras dirigirse a un restaurante y salir del establecimiento, subieron al vehículo y oyeron disparos.

“Se escucharon bajo, parecían con silenciador (…) Al dar la vuelta pasamos por el lugar donde se habían producido los disparos y había un uniformado con ropa de policía revisando el carro por la puerta del piloto”, relató.

El testigo agregó que “al llegar a la esquina” (en la intersección de las calles San Idelfonso y Santa Ana) fueron detenidos por “un policía uniformado que se encontraba con pistola en su porta arma”.

“(Él) sube al carro en el que nos encontrábamos, sentándose en la parte trasera derecha (detrás del copiloto). Entonces, como nosotros supusimos que estaba siguiendo a alguien, le preguntamos si seguíamos a la izquierda, a lo que él nos respondió diciendo: ‘Ujum’”, puntualizó.

La dinámica se repitió por segunda vez hasta que, tras percatarse de que el supuesto policía “revisaba su celular” y observar a un patrullero cercano, le preguntó a este si debía dejarlo allí. Tras recibir una negativa, el testigo notó que el presunto agente tenía acento extranjero.

“Logré ver un patrullero con circulina prendida, se veían las luces rojas. Le preguntamos: ‘Allá están tus colegas ¿Te dejamos allá?’. A lo que el me respondió: ‘No, hacia la izquierda’. Ahí me percaté que tenía acento de venezolano”, narró.

La situación culminó con una amenaza hacia ambos ciudadanos, según refirió el testigo. “Llegando al Pasaje Santa Rosa, el uniformado dice: ‘Acá, acá’. Entonces paramos el carro y el uniformado se sienta en el asiento del medio, saca su pistola, apunta al medio y hacia adelante y dice: ‘Ustedes no han visto nada, directito a su casa’. Ahí le dije: ‘Ya, nosotros no vimos nada’”, añadió.

Por otro lado, Aldo Carlos Mariños, candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú, rechazó conocer al testigo del cuádruple asesinato, quien de acuerdo con el acta policial consignó trabajar como parte de su seguridad.

También adelantó que si llega a conocer su identidad, lo denunciará.