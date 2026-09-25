El FBI de Estados Unidos y la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron un duro golpe a la criminalidad extranjera que opera en la provincia de Trujillo. Un trabajo coordinado de inteligencia permitió allanar el búnker de “Los Tiguerones Trux”, organización criminal dedicada a la extorsión, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.

VER MÁS| Trujillo: balean a empresario y le roban S/ 196,000

Durante el operativo se detuvo a nueve ciudadanos ecuatorianos en posesión de armamento, explosivos y droga.

Alianza Estratégica

La Embajada de Estados Unidos en Perú destacó que esta red delictiva era uno de los 24 objetivos que anunciaron atacarían en el país.

“Anoche en Trujillo, Perú, la Policía y el FBI capturaron a los ‘Tiguerones Trux’, parte de la banda narcoterrorista nacida en Ecuador. Esto es el Escudo de Las Américas”, posteó en su cuenta de X.

La PNP, por su parte, confirmó que el operativo se realizó a las 7 de la noche del miércoles en un inmueble situado en la avenida Huanchaquito Alto, en el distrito de Huanchaco.

En la intervención, además del FBI, participaron agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y del Escuadrón de Emergencia Trujillo.

Los detenidos fueron identificados como Diego Vallejo Bustamante (39) —requisitoriado por robo agravado—, Hugo Morales Flores (19), Jhonathan Alcivar Acosta (36), Luis Anchundia Barre (29), Reynaldo Barba Almeida (30), Carlos Zamora Cebeño (32), Luis Acosta Alsivar (36), Eddy León García (20) y Luis Ochoa Suárez (28).

A ellos se les incautaron una mini Uzi, un revólver, nueve cartuchos de dinamita con mecha, un kilo de marihuana, una balanza, 23 celulares, S/ 2,490 en efectivo y un auto en donde se hallaron cuatro municiones.

También se decomisaron: cuadernos con anotaciones de presuntos cobros de cupos, pasaportes, tarjetas bancarias, cuatro cajas con 1,200 preservativos, estatuillas de la “Santa Muerte”, una imagen de Pablo Escobar y una bandera que tenía la inscripción “Los Tiguerones Trux”.