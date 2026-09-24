La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo recibió el material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el domingo 04 de octubre.

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Se trata de 941 paquetes que contienen cajas de sufragio con padrón electoral, lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio, manual para miembros de mesa, entre otros implementos.

La recepción del material y su traslado al almacén electoral se realizó en presencia del jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, y representantes del Jurado Especial Electoral (JEE) de Trujillo. Ellos dieron conformidad a los precintos de seguridad del vehículo de carga pesada que lo trasladó hasta la sede de la oficina descentralizada.

Cabe precisar que en el ámbito de la ODPE Trujillo se instalarán 1,445 mesas de sufragio en 100 locales de votación, distribuidos en 9 distritos y 6 centros poblados de las provincias de Trujillo y Julcán, donde se espera que acudan a las urnas más de 431,035 electores hábiles.