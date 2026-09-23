El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo multó a cinco candidatos al Gobierno Regional de La Libertad, afiliados a cuatro partidos políticos, por consignar información falsa en sus declaraciones juradas de hojas de vida. Las sanciones pecuniarias oscilan entre S/ 5,500 y S/ 22,000.
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Universidades
Cuatro postulantes fueron multados por los estudios superiores que dijeron tener. Uno de ellos es Brandon Reyes Bocanegra, quien aspira a ser consejero por Trujillo de la mano de Perú Primero.
Él consignó ser bachiller por la Universidad Privada del Norte. Sin embargo, esa casa de estudios precisó que solo estudió hasta quinto ciclo y no es egresado. Por ello, el JEE lo multó con S/ 19,250.
En ese mismo partido también fue sancionado Javier Guillén Príncipe, quien tienta una consejería por la provincia de Pataz. Él aseguró ser bachiller, pero la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en donde dijo estudió, notificó que no aparece registrado como estudiante, por lo que se le sancionó con S/ 5,500.
El mismo castigo económico se le impuso a la postulante de Podemos Perú Almendra Jiménez Narváez, inscrita como consejera accesitaria. En su caso, la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) informó que no tiene la condición de egresada, como registró en su declaración jurada.
El candidato a consejero por Trujillo por Renovación Popular Billy Cruzado Rojas también fue multado con S/ 5,500 por su grado académico. Él afirmó ser bachiller en Odontología por la UPAO. No obstante, “el candidato no registra antecedentes como estudiante en la base de datos”.
Trabajo
La postulante a vicegobernadora del Partido Patriótico del Perú, Cecilia Ortega Segovia, por su parte, fue multada con S/ 22,000 por presuntas anomalías en su declaración jurada respecto a su experiencia laboral en una empresa privada.