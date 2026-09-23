La obra de la plaza Constitución en Huancayo, valorizada en 2.1 millones de soles, se encuentra en proceso de recepción formal y el contratista tendrá 12 días para subsanar las observaciones halladas ayer por una comisión, conformada por un equipo profesional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, junto a especialistas externos.

La inspección técnica se desarrolló en horas de la mañana.

El arquitecto Miguel Victorio, presidente de la Comisión de Recepción de la Obra, explicó que los responsables deben levantar las observaciones antes de su entrega.

“Hemos verificado el funcionamiento y el cumplimiento del expediente, centrándonos en acabados y medidas. Hay un compromiso por parte del contratista para subsanarlos”, señaló Victorio.