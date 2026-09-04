“Ella ha hecho un sacrificio al dejar esto (su puesto), no tenía por qué renunciar. Es una doctora en economía, magíster en gestión pública y contadora”, así defendió el ministro José Antonio Chang el hecho de que la excongresista de Fuerza Popular (FP), Tanía Ramírez, haya sido designada como representante en la Derrama Magisterial.

Y pese a los intentos del titular de Educación por defender el nombramiento de la fujimorista, lo cierto es que la carrera de Ramírez no ha destacado, en ningún momento, por motivos académicos o políticos.

Ramírez es recordada por un polémico baile que hizo en las oficinas del Congreso. (Foto: Captura Tik Tok)

CUESTIONAMIENTOS

En entrevista con Exitosa, Chang dijo que Ramírez “no solo tenía los requisitos para estar en el cargo, sino que el puesto en la Derrama Magisterial no irroga ningún gasto del Estado por ser una institución privada”. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Ramírez aparece en medios por su larga lista de cuestionamientos.

En octubre de 2021 se difundió un video en el que aparecía golpeando con una comba la puerta de la casa de su padre en San Ignacio, en un conflicto relacionado a una propiedad.

En abril de 2022 se viralizó un video que ella subió a Tik Tok en el que aparece bailando en una de las oficinas del Congreso bailando.

Ese mismo mes, Hildebrandt en sus Trece publicó información sobre una intervención policial de 2015 relacionada con Ramírez y productos que no habrían sido pagados en un supermercado.

Un mes después, Cuarto Poder reveló que Ramírez habría plagiado la tesis que le permitió obtener el título de contador en la Universidad César Vallejo en el 2018.

En junio de 2022 se informó que Ramírez, mientras era congresista, usaba su cuenta de Tik Tok para vender o promocionar maquillaje, carteras, ollas y otros productos.

Unos meses después, fue captada maquillándose en una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto.