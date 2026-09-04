El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, calificó como un error la interacción que tuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, con tres detenidos vinculados a la investigación por el asesinato ocurrido en Trujillo. Sin embargo, descartó que este hecho pueda dificultar o viciar las pesquisas.

“Creo que fue un error definitivamente esta actividad, pero independientemente de ello la investigación la dirige el fiscal”, declaró a RPP.

El fiscal precisó que las diligencias deben desarrollarse conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal y recordó que el caso se encuentra en etapa preliminar. Bajo ese marco, sostuvo que la interacción del ministro con los detenidos no compromete el avance de las investigaciones.

“No va a dificultar la investigación”, aseguró. “Las diligencias se tienen que hacer dentro del marco del Código Procesal Penal y estamos en etapa preliminar”, agregó.

Chávez Cotrina explicó que, durante esta fase, la Policía, bajo la conducción fiscal, tiene la tarea de recopilar elementos de prueba que permitan reconstruir el modus operandi del crimen, determinar a los responsables materiales e identificar a los autores intelectuales, así como establecer cómo fue planificado el hecho delictivo.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada también admitió que, durante las primeras horas de las diligencias, se registraron dificultades de coordinación entre los equipos policiales desplegados en Trujillo.

“En las primeras horas de la investigación obviamente ha habido una falta de coordinación”, indicó.

Explicó que la Divincri de Trujillo, en coordinación con una fiscal especializada en crimen organizado de la ciudad, tenía a su cargo las pesquisas. No obstante, debido a la gravedad del caso, el comandante general de la Policía se trasladó a la zona acompañado de equipos especializados en homicidios y secuestros.

Según Chávez Cotrina, los equipos policiales comenzaron a recabar información “cada uno por su lado”, lo que impidió que inicialmente se produjera un intercambio ágil de datos entre los grupos desplegados.

El fiscal señaló que esta falta de coordinación ya fue subsanada. Explicó que viajó a Trujillo, donde se reunió con el general Arriola para transmitirle la posición de la Fiscalía sobre lo ocurrido. “Él ha tomado las medidas correctivas y en este momento la investigación sigue su curso normal”, refirió.