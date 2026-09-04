La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional contra el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.

El recurso fue ingresado ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el 2 de setiembre y plantea una sanción contra el funcionario.

El pedido contempla la destitución de Gutiérrez y su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Márquez sustentó la acusación en presuntas infracciones a los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política.

Entre los argumentos expuestos en el documento se señala que el defensor habría omitido analizar la legalidad constitucional de una eventual disolución del Congreso.

La denuncia también cuestiona que Gutiérrez haya evaluado un posible quiebre institucional tomando en cuenta criterios de conveniencia partidaria y resultados de encuestas.

La acusación recoge además declaraciones brindadas por Gutiérrez a Canal N y Exitosa el 27 de agosto, en las que afirmó que un eventual cierre del Congreso incrementaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori entre 20 y 30 puntos.