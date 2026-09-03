El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, cuestionó la propuesta de la Municipalidad de Lima para conformar una Guardia Metropolitana armada y advirtió que la iniciativa podría convertirse en una “policía paralela” a la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de su cuenta en X, Rospigliosi calificó la propuesta de “ilegal e inconstitucional” y sostuvo que sería un “gravísimo error”.

Según argumentó, el Perú es una república unitaria y no un Estado federal, por lo que consideró inconveniente una mayor fragmentación de los cuerpos encargados de la seguridad.

El legislador comparó la iniciativa con el modelo policial de México, donde, según afirmó, existen numerosos cuerpos de seguridad con diferentes niveles de organización y control. Rospigliosi sostuvo que este tipo de fragmentación puede generar riesgos frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico.

Como parte de sus cuestionamientos, el senador difundió un documento que detalla el perfil y los requisitos para quienes integrarían la Guardia Metropolitana. Entre las condiciones figura contar con secundaria completa y experiencia laboral, además de antecedentes en seguridad privada armada, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o actividades operativas similares.

El perfil también contempla -según el senador- capacitación en seguridad privada armada y gestión de riesgos, así como competencias de manejo de crisis, autocontrol, trabajo en equipo y capacidad física.

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