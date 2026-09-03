Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 frente a la costa del Callao, según el reporte difundido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:32:46 a. m. y tuvo su referencia a 11 kilómetros al oeste del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0625

Fecha y Hora Local: 03/09/2026,06:32:46

Magnitud: 3.4

Profundidad: 59 km

Latitud: -12.05

Longitud: -77.22

Intensidad: III Callao

Referencia: 11 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/aPqrQwtlz9 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 3, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 59 kilómetros

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0625, el evento alcanzó una profundidad de 59 kilómetros y fue localizado en las coordenadas latitud -12.05 y longitud -77.22.

El IGP indicó además que el movimiento alcanzó una intensidad III en el Callao. Esta información corresponde al reporte oficial difundido por el Centro Sismológico Nacional durante la mañana del jueves.

El Instituto Geofísico del Perú realiza el monitoreo permanente de la actividad sísmica mediante redes de sensores instaladas en el país. La institución señala que este seguimiento permite determinar parámetros como la magnitud de los eventos y contribuir a la vigilancia del peligro sísmico.

Lee aquí: Senamhi prevé aumento de temperaturas desde la quincena de setiembre

Perú mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica

El IGP también opera el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), cuyo objetivo es monitorear la actividad sísmica que ocurre frente a la costa peruana y emitir mensajes de alerta.