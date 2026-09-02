Las temperaturas en Lima ya superan los valores habituales y han llegado a más de 28 °C, con registros entre 8 °C y 10 °C por encima de los patrones normales.

Según el Senamhi, el aumento continuaría desde la quincena de setiembre, con especial incidencia en la zona este de la capital.

El panorama también contempla una evolución de las condiciones que favorecerían la aparición de lluvias hacia noviembre, mientras que los modelos mencionados por la entidad proyectan precipitaciones de mayor volumen en la costa norte durante enero.

En Piura, además, ya se reportan temperaturas de 37 °C y anomalías de hasta 6 °C sobre lo habitual.

En paralelo, el llamado Niño Global podría limitar la formación de nubosidad en la sierra central y sur, generando un escenario de déficit hídrico durante el verano.