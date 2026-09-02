El Tribunal Constitucional (TC) elegirá este miércoles 2 de septiembre a su nuevo presidente mediante una votación secreta entre los siete magistrados que integran el Pleno.

La elección se produce tres meses después de que Helder Domínguez Haro asumiera la presidencia de la institución tras la renuncia de Luz Pacheco Zerga.

Pacheco comunicó oficialmente su dimisión a la presidencia el pasado 27 de mayo y precisó que continuaría ejerciendo sus funciones como magistrada. Posteriormente, Domínguez Haro, quien era vicepresidente, juró como presidente del TC el 1 de junio de 2026.

¿Cómo se elige al presidente del Tribunal Constitucional?

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados reunidos en Pleno eligen al presidente entre sus propios integrantes mediante votación secreta.

En una primera votación, el candidato necesita obtener al menos cinco votos.

Si ninguno alcanza esa cifra, se realiza una segunda votación y resulta elegido quien consiga el mayor número de votos.

En caso de empate, se lleva a cabo una última votación. Si la igualdad persiste, la presidencia corresponde al magistrado con mayor antigüedad en el cargo y, de mantenerse la igualdad, al que tenga mayor antigüedad en la colegiación profesional.

¿Quiénes elegirán al nuevo presidente del TC?

Actualmente, el Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por siete magistrados:

Helder Domínguez Haro.

Francisco Morales Saravia.

Gustavo Gutiérrez Ticse.

Luz Pacheco Zerga.

Manuel Monteagudo Valdez.

César Ochoa Cardich.

Pedro Hernández Chávez.

La composición del Pleno ha sido ratificada en recientes sesiones oficiales del Tribunal Constitucional.

Durante la misma elección también corresponde definir la Vicepresidencia del Tribunal Constitucional, siguiendo el mismo procedimiento previsto para la presidencia.

¿Cuánto dura el mandato del presidente del TC?

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el cargo de presidente tiene una duración de dos años.

El titular puede ser reelegido únicamente por un año adicional.

El vicepresidente, por su parte, reemplaza al presidente cuando existe ausencia temporal u otro impedimento.

En caso de vacancia de la presidencia, el vicepresidente concluye el período pendiente. Esta disposición permitió que Domínguez Haro asumiera el cargo después de la salida de Pacheco Zerga.

Luz Pacheco renunció en mayo

Luz Pacheco Zerga anunció su renuncia a la presidencia del TC el 27 de mayo.

En su comunicado oficial señaló que su decisión se produjo luego de que una mayoría de magistrados mantuviera su confianza en un funcionario de alta dirección respecto del cual había solicitado un relevo.

La magistrada aclaró entonces que su salida solo alcanzaba a la presidencia y que continuaría formando parte del Tribunal Constitucional.

Tras su renuncia, Helder Domínguez Haro, quien ejercía la Vicepresidencia, asumió la titularidad de la institución y juramentó oficialmente el 1 de junio.

¿Cómo son elegidos los magistrados del TC?

El Tribunal Constitucional está conformado por siete miembros, elegidos por el Congreso de la República.

Para su designación se requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, luego del procedimiento de selección correspondiente.

Los magistrados son designados por un período de cinco años y no pueden ser reelegidos inmediatamente para otro período consecutivo.

Aunque el mandato haya vencido, los integrantes del Tribunal continúan ejerciendo funciones hasta que sus sucesores asuman formalmente el cargo.