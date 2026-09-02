El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán.

Según su comunicado, la decisión está basada en la preocupación por la represión de manifestaciones, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores.

Asimismo, cuestionó las restricciones al tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz desde marzo de 2026, por sus efectos sobre el comercio internacional.

Adicionalmente, rechazó la obstrucción iraní a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El Perú informó a Irán sobre su decisión, vía nota diplomática, a su embajada en Ecuador.