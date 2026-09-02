El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, presentó un proyecto de ley para modificar la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados e incorporar representantes externos al Parlamento.

La iniciativa propone modificar el artículo 47 de la Resolución Legislativa N.° 005-2025-2026-CR, norma que contiene el Reglamento de la Cámara de Diputados. Actualmente, dicho artículo establece que la comisión está integrada por un diputado de cada grupo parlamentario.

Proponen incorporar cuatro miembros externos

La propuesta plantea mantener a un representante por cada grupo parlamentario, pero añadir integrantes procedentes del ámbito académico, jurídico y de la sociedad civil.

Según el proyecto, la Comisión de Ética estaría integrada además por un profesor de Derecho o Ética de una universidad pública y otro de una universidad privada.

Ambos serían designados a propuesta de los organismos electorales, de acuerdo con el texto de la iniciativa difundido este miércoles.

También plantean representante del Colegio de Abogados

La propuesta incorpora además a un representante del Colegio de Abogados de Lima y a un ciudadano de reconocida reputación y trayectoria.

Este último también sería propuesto por los organismos electorales.

En total, el esquema planteado sumaría cuatro miembros externos a los representantes de los grupos parlamentarios.

Pleno deberá ratificar a miembros externos

De acuerdo con el proyecto, los integrantes externos no ingresarían automáticamente a la Comisión de Ética.

Su incorporación deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara de Diputados.

La mesa directiva de la comisión, en tanto, continuará siendo elegida exclusivamente entre los diputados que formen parte de este grupo de trabajo.

Mandato sería de dos años

La iniciativa también mantiene un mandato de dos años para la mesa directiva y los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria.

La excepción será el último periodo anual de sesiones del mandato parlamentario, cuando el periodo será de un año.

El proyecto establece además que los miembros no podrán ser removidos durante ese plazo, salvo por renuncia o, en el caso de los diputados, por expulsión del grupo parlamentario al que pertenecen.

Presidente podría ser reelegido una vez

La propuesta señala que el presidente de la Comisión de Ética podrá ser reelegido por una sola vez.

Los demás integrantes, en cambio, podrán ser reelegidos de manera consecutiva.

Estos cambios buscan modificar el actual modelo previsto en el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que reserva la composición de la comisión únicamente a representantes de los grupos parlamentarios.

¿Cómo está conformada actualmente la Comisión de Ética?

La Resolución Legislativa del Congreso N.° 005-2025-2026-CR, publicada el 13 de noviembre de 2025, aprobó el Reglamento de la Cámara de Diputados en el marco del retorno al sistema bicameral.

Su artículo 47 señala que la Comisión de Ética Parlamentaria tiene la función de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a esta y resolver las denuncias formuladas contra los diputados.

La norma vigente dispone que esté integrada por un diputado de cada grupo parlamentario, sin participación de miembros externos.

El proyecto de Jair Manrique deberá seguir ahora el trámite parlamentario correspondiente antes de que una eventual modificación entre en vigencia.