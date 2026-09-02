Los familiares de uno de los cinco detenidos por el secuestro del comerciante minero Jenss Lara Tantaquilla, cuestionaron la intervención que hizo la Policía Nacional del Perú.

Específicamente, la prima de uno de los jóvenes de 19 años, señaló que su pariente no tiene la estatura de los secuestradores que aparecen en el video, además, afirmó que su familiar estuvo en su casa junto a su enamorada el día en que ocurrieron los hechos.

DUDAS

La primera observación que hizo el familiar de uno de los detenidos es que este mide en promedio 1.50 metros, mientras que los delincuentes que aparecen en el video, parecen tener una contextura y una talla mayor.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de un metro setenta. Mi primo no llega ni al cincuenta, es más pequeño que yo, incluso”, declaró.

En la misma línea, afirmó que el joven permaneció en su domicilio junto a su enamorada el día del ataque al comerciante.

“El día del asesinato mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, indicó.

Incluso, dijo que la enamorada del detenido tiene videos y fotos que acreditan que estuvo en casa.

Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: Policía)

VERSIÓN

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, dijo que los capturados confesaron haber participado del hecho.

“Todavía no se encuentran las armas, pero uno de ellos provee las armas, otro provee el vehículo, otro los uniformes, otro hace el reglaje. Todos han participado en la actividad”, indicó.

En diálogo con canal N, Astudillo respondió a los cuestionamientos de que los detenidos no parecen ser los mismos del video del secuestro.

“Déjame decirte que esas cinco personas capturadas son integrantes de la banda ´Los Pulpos´, que no son cuatro o cinco, sino que tiene más de 100 elementos (integrantes)”, sostuvo.