Luego de una semana marcada por el secuestro y posterior liberación del comerciante Jenss Lara, en Trujillo, el caso sumó un nuevo episodio, ayer, con la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”. Este grupo es señalado como uno de los posibles responsables del ataque que dejó cuatro muertos.

La mañana de ayer, el ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención del prófugo y aseguró que “el cabecilla había caído finalmente”.

“Hace unos minutos me ha informado el comandante general de la Policía que en Bolivia ha sido detenido Jhon (Jhonsson) Pulpo, líder principal de esta organización criminal ‘Los Pulpos’, que en Trujillo, particularmente, son el temor de toda la gente”, afirmó en declaraciones a Canal N.

Sobre lo que sería el retorno del criminal al Perú, Astudillo sostuvo que el procedimiento debe realizarse respetando estrictamente la ley para evitar que alguna irregularidad favorezca al detenido.

“Si no se hace el procedimiento o el debido proceso, se cae esa acusación y puede salir hasta libre. Es por eso que la Fiscalía con nuestra Policía ya están actuando y están en una alerta máxima en este momento”, señaló a esa hora.

El titular del Interior consideró, además, que la detención podría facilitar nuevas acciones contra la banda criminal. “Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también”, afirmó.

Según explicó, los movimientos que se produzcan dentro de la organización podrían permitir a la PNP ubicar a otros de sus integrantes. Astudillo sostuvo que correspondería que “Jhonsson Pulpo” sea recluido en el penal de Challapalca.

Al cierre de esta edición, se confirmó que Cruz Torres ingresó al control de migración en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), expulsado por Bolivia.

Junto a “Jhonsson Pulpo” fue detenido Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, de 23 años. Ambos debían cumplir los trámites migratorios en el CEBAF de Desaguadero y hoy sería llevados a Juliaca,

Captura

Cruz Torres fue detenido a las 9:45 a. m. de este martes en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo 661, en La Paz, Bolivia.

Según informó Canal N, la ubicación del número de WhatsApp que utilizaba el prófugo fue uno de los elementos clave para orientar las labores de inteligencia. Asimismo, un equipo policial peruano viajó a Bolivia para colaborar con las acciones de localización previas a la intervención.

La operación fue el resultado de un trabajo conjunto entre el Equipo Especial contra el Secuestro y la Extorsión (Eesccot), FBI-Lima, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Divinesp)-Dirandro, la Policía Nacional de Bolivia, la DEA Perú y la División de Ciberdelincuencia de la Policía boliviana.

Horas después, las autoridades de ese país anunciaron oficialmente la expulsión de Cruz Torres y brindaron detalles sobre el operativo.

“Al momento de la intervención no se ha encontrado ningún arma en poder de esta persona, pero sí diversos objetos, entre ellos dinero de diversos países: 10 mil dólares americanos, 700 bolivianos, 10 mil pesos chilenos”, informó el comandante general de la Policía boliviana, Adrián Álvarez Arismendi. También tenía celulares y chips.

Las autoridades bolivianas señalaron que el cabecilla solía ingresar temporalmente a ese país y se desplazaba por distintos puntos de la región.

“En el despliegue de sus operaciones regionales, en algunos momentos se encontraba en Perú, Chile, Argentina y Bolivia”, indicaron.

Historia

“Los Pulpos” es una organización criminal surgida hace más de tres décadas en Trujillo, La Libertad. La banda fue fundada en la década de 1990 por los hermanos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce.

En sus primeros años estuvo liderada por Miller, hasta que fue detenido en 1995 por un caso de agresión.

Posteriormente, tras una serie de delitos atribuidos a sus integrantes, Jhon Cruz Arce, alias “Jhon Pulpo”, asumió el mando y concentró las actividades de la organización en el cobro de “vacunas”, modalidad de extorsión mediante la exigencia de cupos.

Tras la captura y condena de Jhon en 2013, el arresto de Nilton y el hecho de que Eddy se mudara a Chile en 2010, Jhonsson Cruz Torres tomó el control de la banda con apenas 17 años en 2014. Bajo su liderazgo, “Los Pulpos” ampliaron sus actividades hacia sectores como la minería y el transporte, además de extender sus operaciones fuera del país.

Prontuariado

Cruz Torres cuenta con una condena de cadena perpetua por el robo agravado con subsecuente muerte de un comerciante, ocurrido en 2020.

Asimismo, registraba una orden de captura internacional expedida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El prófugo era requerido por los delitos de robo agravado, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros. Además, figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que llegó a ofrecer 500 mil soles por información que permitiera ubicarlo y detenerlo.

Inicialmente, en 2022, el Estado fijó una recompensa de 75 mil soles por información sobre su paradero. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Mininter elevó el monto a medio millón de soles debido a la gravedad de los delitos atribuidos y a su condición de prófugo.

Dudas

Pese a que “Los Pulpos” han sido señalados como posibles responsables del secuestro de Jenss Lara, el especialista en conflictos sociales y terrorismo Pedro Yaranga expresó sus dudas sobre esa hipótesis y consideró que detrás del hecho podría encontrarse un “grupo especializado”.

“No creo que Los Pulpos actualmente estén en la capacidad de hacer un secuestro de esa envergadura”, declaró a Correo.

Yaranga tampoco descartó una posible participación de malos efectivos policiales en las redes criminales que operan en Trujillo.

“No podría descartar esas cosas porque Trujillo, sobre todo que es el bastión de la criminalidad en el Perú, el epicentro de la criminalidad, por lo menos un sector de la Policía está al servicio de la criminalidad”, sostuvo.

En tanto, al referirse a la labor desarrollada por el general PNP Víctor Revoredo en La Libertad, el especialista consideró que sus acciones estuvieron enfocadas principalmente en combatir a “Los Pulpos”, sin embargo, “últimamente están bastante golpeados y se han dividido mucho”.

Yaranga advirtió que la detención de Cruz Torres no supone el fin de la banda. “No basta con la captura porque finalmente la organización sigue funcionando”, señaló.

Asimismo, calificó de “bastante coincidente” que la detención del cabecilla se produjera pocos días después del secuestro y liberación del comerciante Lara.

“Lo que hay que resaltar es la participación de la Policía boliviana y, sobre todo, el tema de la articulación del FBI”, concluyó.