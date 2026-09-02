La diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea eliminar el financiamiento público, directo e indirecto que otorga el Estado a las organizaciones políticas, modificando la Ley de Organizaciones Políticas.

La iniciativa tiene como finalidad reducir los riesgos de conflictos de interés y cuestionamientos por el uso de recursos públicos destinados a los agrupaciones políticas.

Si bien no lo precisa, la propuesta haría referencia al caso del candidato a diputado Miguel del Castillo, del partido Primero La Gente, quien habría destinado unos 464 mil soles de su franja electoral a su excanal Nativa.

Asimismo, aludiría a Alianza para el Progreso (APP), que asignó 349,882 soles a Cosmos Televisión, canal fundado por la Universidad César Vallejo, dirigida por César Acuña.