Serias acusaciones enfrenta el ahora exaspirante a diputado Miguel del Castillo. El fundador de Primero la Gente (PLG) renunció a su candidatura tras afirmarse que direccionó 416,000 soles, de la franja electoral del partido, al medio de comunicación digital que dirige: Nativa TV.

Viveza

La organización política tenía un presupuesto de 1’699,247.11 para invertirlo en publicidad, mediante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como lo establece la ley.

Según la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, destinar 416,000 soles a Nativa TV fue una “decisión” exclusiva de Del Castillo, quien ya arrastraba críticas por deudas a sus trabajadores.

“Él toma la decisión de asignarle recursos a un medio vinculado directa o indirectamente a él. Eso no nos ha permitido estar en todos los medios que hubiésemos querido a nivel nacional. Había un acuerdo”, dijo a Exitosa.

Aseveró que “la tercera parte de nuestra franja ha sido dirigida a un medio que mantiene vínculos con él”, una situación que “no es ilegal, pero no es ética”.

“Me parece bien que haya renunciado, porque, si no, tendría que haberse dado una expulsión y eso tomaba mucho tiempo”, sentenció.

Excusas

El último 3 de febrero, Miguel del Castillo envió un oficio al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 para hacer oficial su renuncia. Según indicó, su decisión responde a “motivos estrictamente personales”.

Sin embargo, cuatro días antes, Primero la Gente le pidió a Lidia Flores, gerenta de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, “desistir de transmitir nuestro material electoral publicitario” en Abra Producciones S.A.C. (Nativa TV).

“Nuestra organización nunca decidió que se asignen los montos que aparecen en favor de Abra Producciones S.A.C., ello fue una decisión unilateral de quien vulneró nuestra confianza”, se detalla en el documento.