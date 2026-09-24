La delegación de taekwondo cerró su participación con destacados resultados. En la clasificación general de varones, Arequipa se consagró campeona con siete medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce. En damas, terminó en el segundo lugar con tres preseas de oro, dos de plata y una de bronce.

En levantamiento de pesas, Geanfranco Palomino consiguió tres medallas de oro en la división de 65 kilogramos, mientras que Andy Choquehuanca obtuvo tres medallas de bronce en la categoría de 70 kg. A su vez, Max Pedraza alcanzó tres medallas de plata en la división de 75 kg.

En boxeo, Emanuel Puma sumó una medalla de bronce para la delegación arequipeña.

Arequipa obtuvo el subcampeonato en tenis de campo, disciplina en la que destacó la participación de Tarou Nakasone y María José Paredes en la modalidad de dobles mixtos. De esta manera, la delegación mistiana continúa sumando preseas en distintas disciplinas.

Delegación arequipeña en tenis de mesa en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026. Foto: IPD.