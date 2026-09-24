Ever Cadenillas Coronel, gobernador regional de La Libertad encargado, se reunió con el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki Koizumi, para unificar criterios de las acciones en puntos críticos que por emergencia se tienen encaminados en el marco del fenómeno El Niño.

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Cadenillas indicó que Cenepred ha expuesto una programación de 61 intervenciones que por responsabilidad del Gobierno Central pondrá en marcha en los próximos diez días, a través de diversas instancias, mientras que el GORE La Libertad viene avanzando en 47 puntos críticos, de los cuales 10 se harán la siguiente semana en la parte alta del río Chicama.

“Estamos desde ya coordinando el avance en puntos críticos, viendo que se acercan las lluvias por el fenómeno El Niño. Nos preocupa porque las entidades oficiales han informado que este fenómeno se adelantará. Es algo inminente, según nos dicen”, mencionó.

El gobernador encargado añadió que era importante conocer los lugares donde se trabajarán en ríos, quebradas y cauces, para evitar la duplicidad de labores y no se tengan problemas de ese tipo. “Nos han informado que las acciones que harán les tomará de un mes a mes y medio. Aquí todos tenemos que avanzar los más rápido que podamos”, manifestó.