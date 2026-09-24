Gerentes informarán los resultados de sus gestiones este viernes 25 de septiembre, en el Salón Consistorial del Palacio Municipal.
Gerentes informarán los resultados de sus gestiones este viernes 25 de septiembre, en el Salón Consistorial del Palacio Municipal.

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) realizará este viernes 25 de setiembre, en el Salón Consistorial de Palacio Municipal, a partir de las 8:00 a.m., su II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026. Allí se informará sobre temas vinculados al desarrollo urbano, seguridad, recuperación de y planta de tratamiento.

La audiencia está normada por Ley y es un mecanismo de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales como también en los referidos a logros de la gestión y las dificultades que impidieron el cumplimiento de compromisos, situación de las inversiones y el estado de la ejecución presupuestal y financiera.

Las municipalidades realizan como mínimo dos audiencias públicas al año, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y examinar la perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre. La I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la MPT se realizó el pasado mes de mayo.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes participantes serán parte activa de esta actividad.

Durante la audiencia, las principales gerencias y oficinas de la MPT -como Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, Gestión del Riesgo de Desastres, Desarrollo Económico Local, el Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT), entre otras- expondrán detalladamente sus avances.

La agenda a desarrollar incluye: el nivel de ejecución presupuestal orientado al Plan Operativo Institucional (POI), la cartera de proyectos de inversión priorizada de la provincia, los planes de mejora y calidad de los servicios públicos, identificando los avances y las lecciones aprendidas, las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas, y las acciones ejecutadas en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el riesgo de desastres.

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