La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) realizará este viernes 25 de setiembre, en el Salón Consistorial de Palacio Municipal, a partir de las 8:00 a.m., su II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026. Allí se informará sobre temas vinculados al desarrollo urbano, seguridad, recuperación de infraestructura y planta de tratamiento.

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La audiencia está normada por Ley y es un mecanismo de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales como también en los referidos a logros de la gestión y las dificultades que impidieron el cumplimiento de compromisos, situación de las inversiones y el estado de la ejecución presupuestal y financiera.

Las municipalidades realizan como mínimo dos audiencias públicas al año, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y examinar la perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre. La I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la MPT se realizó el pasado mes de mayo.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes participantes serán parte activa de esta actividad.

Durante la audiencia, las principales gerencias y oficinas de la MPT -como Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, Gestión del Riesgo de Desastres, Desarrollo Económico Local, el Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT), entre otras- expondrán detalladamente sus avances.

La agenda a desarrollar incluye: el nivel de ejecución presupuestal orientado al Plan Operativo Institucional (POI), la cartera de proyectos de inversión priorizada de la provincia, los planes de mejora y calidad de los servicios públicos, identificando los avances y las lecciones aprendidas, las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas, y las acciones ejecutadas en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el riesgo de desastres.