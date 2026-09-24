Una pregunta sobre sus padres llevó a Christian Cueva a recordar momentos de su infancia y la difícil situación económica que atravesó su familia.

Durante una conversación con la periodista Darinka Ramírez, el futbolista de Sport Boys no pudo contener las lágrimas al hablar de sus progenitores y de lo que significan en su vida.

“Que no se me vayan nunca”, respondió Cueva cuando le preguntaron qué les diría a sus padres. Luego recordó la muerte de su abuelo, ocurrida mientras viajaba a la Copa América en Estados Unidos, una experiencia que, según relató, marcó sus recuerdos de infancia.

El jugador también destacó el esfuerzo de sus padres para sacarlo adelante y recordó especialmente la labor de su padre, quien trabajaba en el área de limpieza de su colegio.

“Yo siempre voy a ser agradecido con ellos toda mi vida por lo que me dieron. De lo que nunca me voy a cansar de decir es que me perdonen por cosas que ellos saben y yo sé, nada más”, manifestó.