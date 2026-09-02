La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó este miércoles que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, no participó en los interrogatorios a los detenidos por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo.

Desde Piura, donde cumple actividades vinculadas a las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, la mandataria sostuvo que las diligencias con los intervenidos estuvieron a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“El ministro Belaunde no ha participado de ningún interrogatorio, los interrogatorios los ha llevado a cabo la Policía Nacional. Todo esto está en investigación y, por lo tanto, nos corresponde esperar”, declaró Fujimori.

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Fujimori explica por qué Rafael Belaunde viajó a Trujillo

La jefa de Estado recordó que el domingo 30 de agosto, luego de regresar de Puno y conocer el ataque ocurrido en Trujillo, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y convocó a los ministros del Interior y Defensa.

El Gobierno informó esa misma noche que se había convocado a integrantes del Gabinete para evaluar medidas frente a los hechos de violencia y reforzar los operativos policiales en Trujillo.

Según Fujimori, la intención inicial era que tanto el ministro del Interior, César Astudillo, como Rafael Belaunde viajaran a La Libertad.

“Sin embargo, el ministro Astudillo tenía un tema personalísimo, que por supuesto no voy a comentar, y por eso no pudo asistir el día domingo”, manifestó.

Astudillo había confirmado posteriormente que su ausencia de Trujillo respondió a un asunto personal.

Fujimori añadió que Belaunde sí tenía disponibilidad para trasladarse a la región y que por esa razón dispuso su viaje.

La intervención formó parte de una estrategia conjunta contra el crimen transnacional, detalló el titular del Mininter, César Astudillo. Foto: GEC

Secuestro de Jenss Lara dejó cuatro personas asesinadas

El caso se originó durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando hombres armados interceptaron una camioneta en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

En el ataque fueron asesinadas cuatro personas y secuestrado el empresario Jenss Lara Tantaquilla. Las investigaciones derivaron posteriormente en la detención de varios sospechosos.

Lara fue liberado el lunes 31 de agosto, mientras la Policía continuó con las investigaciones para determinar la identidad y participación de los responsables.

Óscar Arriola continúa “en evaluación”, señala presidenta

Fujimori también fue consultada sobre la permanencia de Óscar Arriola Delgado como comandante general de la Policía Nacional.

La mandataria recordó que la legislación establece un período de dos años para quien ocupa la Comandancia General de la PNP, pero remarcó que los funcionarios continúan sujetos a evaluación.

“Entendemos que los funcionarios, sea quien sea, están siempre en evaluación”, afirmó.

La norma que establece un período de dos años para el comandante general de la Policía Nacional fue aprobada por el Congreso en 2022 con el objetivo declarado de dar estabilidad a la conducción institucional.

Ministro del Interior definirá situación de Arriola

La presidenta trasladó al ministro César Astudillo la evaluación sobre la continuidad del jefe policial.

“Esa respuesta se la traslado al ministro del Interior, que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la Policía Nacional”, señaló.

Astudillo manifestó este miércoles que Arriola se encuentra “técnicamente calificado” para desempeñar la Comandancia General de la PNP.

La situación del jefe policial también ha generado iniciativas desde el Congreso. Juntos por el Perú presentó un proyecto para incorporar la “pérdida de confianza” como causal que permita remover al comandante general antes de completar el período previsto legalmente.

Fujimori sostuvo, además, que su Gobierno respetará la normativa vigente y aseguró que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo del Ejecutivo.