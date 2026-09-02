El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, iniciará una ronda de conversaciones con las cinco bancadas de la Cámara de Diputados para obtener la delegación de facultades legislativas.

El premier necesita los votos de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación para aprobar el paquete que solicitó el gobierno de Keiko Fujimori.

Contacto

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió oficios a los portavoces de cinco agrupaciones parlamentarias.

El premier ofreció la total disposición de los ministros de Estado para dialogar activamente con los parlamentarios y sustentar los detalles de la propuesta, solicitando a los voceros fijar la fecha y hora de las reuniones.

El Ejecutivo solicitó facultades por 120 días calendario para legislar en ocho materias. “Orientadas a poner orden tanto en las calles como en la administración pública”, reportó la PCM.

La propuesta incluye medidas destinadas a la lucha contra el crimen organizado, la gestión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE), el impulso al empleo y productividad, la modernización del Estado, la simplificación administrativa y la transformación digital.

Proceso

Al respecto, la diputada Rossana Alayza, de la bancada del Buen Gobierno, advirtió que el Congreso debe revisar el contenido del pedido antes de aprobarlo.

“Delegarlas no es un trámite automático”, explicó vía X.

Asimismo, Alayza explicó el procedimiento parlamentario que seguirá la propuesta.

“El Ejecutivo presenta el proyecto de ley, las comisiones lo revisan y emiten un dictamen. Luego, los diputados debaten y votan. Si se aprueba, pasa al Senado”, refirió.

Agregó que “no todo el paquete tiene la misma urgencia” como es la inseguridad.