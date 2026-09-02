La presidenta de la República, Keiko Fujimori, negó desde Piura cualquier vínculo con el consultor argentino Fernando Cerimedo y descartó que haya participado en la campaña electoral de Fuerza Popular durante las Elecciones 2026.

Al ser consultada por la presencia de Cerimedo en el Perú y por su relación con la campaña, Fujimori aseguró que no tuvo participación en ninguna de las dos vueltas electorales.

“Yo puedo señalar con claridad que el señor [Fernando] Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral. Ni en primera ni en segunda vuelta. No tengo relación ni personal ni laboral, no la he tenido, ni la tengo”, afirmó la mandataria.

Fujimori también fue consultada sobre la presencia del consultor argentino en territorio peruano. La presidenta respondió que desconoce las razones de su permanencia en el país y señaló que esa explicación tendría que darla el propio Cerimedo.

“¿Su presencia en el Perú? No sé a qué corresponde, habría que preguntárselo a él. Seguramente lo habré saludado en algún sitio pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él”, sostuvo.

Fernando Cerimedo, fundador del portal La Derecha Diario, se encuentra detenido preventivamente en Bolivia. Según la información recogida por RPP a partir de EFE, enfrenta una investigación por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, además de otros procesos abiertos.

La información también señala que Cerimedo ha sido vinculado con actividades políticas en otros países. Según EFE, el actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que Cerimedo formó parte de su campaña de segunda vuelta presidencial en 2025, aunque negó haberle autorizado a representar a su Gobierno o a su familia y sostuvo que no existió un contrato ni una relación laboral directa.