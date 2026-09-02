El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, propuso implementar un programa municipal de “pago de recompensas”de hasta S/25 mil para quienes proporcionen información que contribuya a identificar y capturar delincuentes.

El candidato al sillón municipal de Lima presentó sus propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que afecta a la población. En ese sentido, señaló que buscará replicar en la capital algunas de las medidas que viene aplicando durante su gestión como alcalde de Magdalena del Mar.

“Haremos en Lima mucho de lo que venimos haciendo en Magdalena del Mar desde hace cinco periodos por ejemplo el pago de recompensas. Sicario que jale el gatillo en Lima, en ese momento su cabeza cuesta S/25 mil que pagaremos a quien nos dé la ubicación y obviamente para identificarlo. Nosotros vamos a perseguir a estas basuras como lo que son, animales”, declaró a Exitosa.

Bajo esa premisa, señaló que la iniciativa busca que “quien tenga miedo en las calles y en sus casas sean los maleantes” y no los ciudadanos, quienes, remarcó, “tienen derecho a vivir en paz y a la tranquilidad”.

Allison marcó distancia de su contendor Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y sostuvo que cuenta con propuestas “serias” para enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana.

“A esa gente tenemos que matarla (delincuentes) quien diga lo contrario es alguien que está fuera de la realidad. Acaba de correr en los teléfonos del mundo un video en el que un montón de policías en Nueva York, que tenían arma letal y no letal, le disparan a una mujer con problemas psiquiátricos que acababa de apuñalar a dos seres humanos”, indicó.

En ese sentido, subrayó que será necesario garantizar los derechos, pero también reconocer la facultad que tiene el Estado peruano, a través de la Policía, y cualquier ciudadano de disparar en defensa propia frente a delincuentes armados. “Eso ya tiene que cambiar (la lucha contra la delincuencia)”, manifestó.

“La única manera de aplatastar a estas cucarachas es con la Policía. Sin embargo, hay cosas que destruyen la confianza como cuando das a entender que ha sido una exitosa operación para rescatar a un secuestrado y luego salga un padre a decir que pagó (en referencia al secuestro de un empresario minero en Trujillo”, enfatizó.