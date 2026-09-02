El ministro del Interior, César Astudillo, llegó a Juliaca para supervisar el traslado a Lima de Jhonsson Smit Cruz, alias “Jhonsson Pulpo”, quien deberá responder ante las autoridades por los delitos que se le imputan. El operativo se realiza luego de que las autoridades bolivianas capturaran al sindicado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y ordenaran su expulsión de ese país.

El integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta arribó este miércoles 2 de septiembre a la región Puno, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Tras bajar del avión, el funcionario saludó a las autoridades policiales de Puno y luego se dirigió hacia la torre de control del aeropuerto de Juliaca. Cabe recordar que “Jhonsson Pulpo” fue capturado en La Paz como resultado de un operativo conjunto entre las policías de Bolivia y Perú.

Sobre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, pesaba una orden de captura internacional por delitos como homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

Tras su captura en Bolivia, las autoridades de ese país dispusieron su expulsión. Posteriormente, Cruz Torres fue entregado a las autoridades peruanas en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Desaguadero, desde donde se inició su traslado a Lima.