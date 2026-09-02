Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, ya se encuentra en Lima luego de su captura en Bolivia. El hombre, considerado por las autoridades como uno de los principales integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, fue intervenido tras permanecer varios años en la clandestinidad.

Alias “Jhonsson Pulpo” arribó a la capital cerca de las 17:50 horas procedente de Juliaca (Puno); y minutos más tarde descendió del avión de la Fuerza Aérea del Perú fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional en Grupo Aéreo N° 8.

Hasta dicho grupo aéreo se constituyó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó a Jhonsson Cruz, alias “Jhonsson Pulpo” y presunto cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, junto a Gabriel Alexander Mendocilla, alias “Gordillo”, quien también integraría esta banda criminal.

Ambos fueron capturados en Bolivia y serán entregados a las autoridades peruanas para que respondan ante la justicia por los presuntos delitos que se les atribuyen.

Como se sabe, luego de ser detenido en La Paz, las autoridades bolivianas procedieron con su expulsión y posterior entrega a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la frontera. Desde allí, Cruz Torres fue llevado hasta Juliaca, donde permaneció bajo resguardo policial a la espera de continuar su recorrido hacia la capital.

El traslado se realiza bajo un importante despliegue de seguridad debido a los antecedentes y al nivel de peligrosidad atribuido al detenido. En Lima, deberá ser puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos judiciales pendientes en su contra.

¿Quién es “Jhonsson Pulpo”?

Cruz Torres es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de “Los Pulpos”, organización criminal vinculada principalmente con actividades delictivas como secuestros, extorsiones y homicidios.

Su nombre cobró especial relevancia luego de que las autoridades iniciaran una intensa búsqueda para ubicarlo. Durante el tiempo que permaneció prófugo, fue incluido en la lista de los delincuentes más buscados y se emitió una alerta internacional para facilitar su captura.

Ahora, tras su detención fuera del país, “Jhonsson Pulpo” deberá responder ante la justicia peruana por las investigaciones y procesos que pesan sobre él. Su llegada a Lima marca el inicio de una nueva etapa en los procedimientos que las autoridades mantienen abiertos en su contra.

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