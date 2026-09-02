La Policía Nacional del Perú capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Michis del Norte durante operativos realizados por agentes del Depincri Carabayllo.

Según informó la institución, los intervenidos fueron identificados como César Rolando Guerrero Zárate, de 27 años, alias “Sonki”, y Jaret Benito Grajeda Chuchón, conocido como “Chaufa” o “Ratón”.

La Policía señaló que ambos estarían vinculados al cobro de cupos extorsivos a mototaxistas y al homicidio del mototaxista Juan Carlos Quispe Rumiche, ocurrido en Ancón.

De acuerdo con América Noticias, la intervención se inició luego de que un ciudadano alertara a la Policía sobre la presencia de un vehículo en el balneario de Santa Rosa, en Ancón. Según información policial, el testigo reconoció la unidad como la que habría sido utilizada en atentados extorsivos, tras compararla con imágenes difundidas en redes sociales.

Ante la alerta, agentes del Depincri Carabayllo acudieron al lugar y encontraron el automóvil estacionado frente a la vivienda donde posteriormente fue intervenido César Rolando Guerrero Zárate, alias “Sonki”.

Fuentes oficiales señalaron que, tras su detención, César Rolando Guerrero Zárate dio información sobre el paradero del segundo sospechoso. Con estos datos, agentes de la Policía Nacional ubicaron e intervinieron a Jaret Benito Grajeda Chuchón cuando se desplazaba a bordo de un mototaxi por la zona.

La Policía informó que los detenidos estarían involucrados en el cobro de cupos a empresas de transporte público, entre ellas Colina Tour. Según el comandante PNP Ricardo Vargas, jefe del Depincri Carabayllo, las víctimas pagaban aproximadamente cinco soles diarios durante el último año, de acuerdo con la información preliminar.

Durante las primeras diligencias, la Policía identificó el incendio de una unidad de transporte perteneciente a la empresa mencionada. Según las autoridades, durante el interrogatorio policial, alias “Chaufa” habría confesado su participación en la quema del mototaxi junto con alias “Sonki”, a cambio de un pago de 100 soles.

En tanto, ambos detenidos negaron estar involucrados en el asesinato del mototaxista Juan Carlos Quispe Rumiche. No obstante, los detectives del Depincri Carabayllo señalaron que las actividades delictivas de los intervenidos serían dirigidas por un presunto cabecilla que actualmente se encuentra recluido en el penal de Castro Castro.

El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes luego de recibir los informes técnicos y el material audiovisual recopilado por la Policía Nacional. Según informó la institución, las grabaciones que registran el ataque contra el mototaxista y el incendio de varias unidades de transporte fueron incorporadas como elementos de prueba en el expediente fiscal.

Los dos intervenidos fueron trasladados a la sede del Depincri Carabayllo, donde continuarán las diligencias conforme a ley. En tanto, las investigaciones siguen en curso con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes vinculados a los casos de extorsión registrados en el cono norte.