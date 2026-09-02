Un joven de 22 años logró sobrevivir a un violento ataque armado ocurrido en la urbanización Ciudad del Pescador, en el distrito chalaco de Bellavista.

Según fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que el joven se encontraba conversando con su padre en la vía pública, en la intersección de las calles 43 y 64, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron de manera repentina.

Ante los disparos, padre e hijo corrieron para ponerse a salvo, pero el joven fue alcanzado por los proyectiles y quedó herido. Debido a ello, fue llevado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece fuera de peligro. Su padre no resultó afectado durante el ataque.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde ocurrió el ataque armado y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los peritos encontraron cerca de diez casquillos de bala.

Además, los disparos alcanzaron a un vehículo que permanecía estacionado cerca del lugar, ocasionándole daños en la carrocería.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar el móvil del crimen.