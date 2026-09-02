La excongresista Kelly Portalatino se encuentra en la Comisaría de Monserrat, en el Cercado de Lima, luego de ser intervenida tras impactar con su camioneta a un ciclista.

De acuerdo con el acta policial a la que accedió RPP, el hecho ocurrió el lunes 1 de septiembre, alrededor de las 5:28 p. m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo.

Tras recibir la alerta de varios ciudadanos, los policías motorizados se dirigieron al lugar, donde hallaron a Frank Espinoza Maurtua, de 48 años, tendido en la vía pública.

La víctima, quien se desplazaba en una bicicleta eléctrica, señaló que fue impactada por el vehículo conducido por Portalatino, exministra de Salud durante el Gobierno de Pedro Castillo.

En su declaración ante la Policía, la exlegisladora indicó que conducía por el jirón Guillermo Dansey y que, al doblar hacia la avenida Pacasmayo, percibió un “pequeño roce” en la llanta delantera de su vehículo.

El ciclista sufrió una fractura en la región sacra de la columna y permanece internado en una clínica local, donde es monitoreado por el equipo médico.

La excongresista llegó a la comisaría acompañada por agentes de la Policía Nacional, pero prefirió no brindar declaraciones a los medios de comunicación.